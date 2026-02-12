ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AB InBev vangt lagere bierverkoop op met alcoholvrije dranken

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 8:11
anp120226055 1
BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Anheuser-Busch InBev (AB InBev), de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal opnieuw minder bier verkocht. De brouwer achter merken als Budweiser, Stella Artois, Hertog Jan, Jupiler en Leffe kampt net als concurrenten Heineken en Carlsberg met zwakke verkopen doordat de vraag naar bier in veel belangrijke markten afneemt, mede doordat de alcoholconsumptie daalt door zorgen over de negatieve gevolgen voor de gezondheid.
Het in België gevestigde concern verkocht in het vierde kwartaal van 2025 1,5 procent minder dan een jaar eerder. De volumedaling viel daarmee minder sterk uit dan kenners hadden gevreesd. AB InBev compenseerde de lagere volumes in Europa en Noord-Amerika met groei in andere regio's en een sterkere verkoop van alcoholvrije dranken en premiumproducten. Ook de omzet en winst vielen hoger uit dan voorzien.
De update van AB InBev komt een dag nadat Heineken de markt verraste met de aankondiging tot 6000 banen te schrappen door de algemene daling van de biervraag.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading