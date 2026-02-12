AB InBev vangt lagere bierverkoop op met alcoholvrije dranken

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Anheuser-Busch InBev (AB InBev), de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal opnieuw minder bier verkocht. De brouwer achter merken als Budweiser, Stella Artois, Hertog Jan, Jupiler en Leffe kampt net als concurrenten Heineken en Carlsberg met zwakke verkopen doordat de vraag naar bier in veel belangrijke markten afneemt, mede doordat de alcoholconsumptie daalt door zorgen over de negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Het in België gevestigde concern verkocht in het vierde kwartaal van 2025 1,5 procent minder dan een jaar eerder. De volumedaling viel daarmee minder sterk uit dan kenners hadden gevreesd. AB InBev compenseerde de lagere volumes in Europa en Noord-Amerika met groei in andere regio's en een sterkere verkoop van alcoholvrije dranken en premiumproducten. Ook de omzet en winst vielen hoger uit dan voorzien.

De update van AB InBev komt een dag nadat Heineken de markt verraste met de aankondiging tot 6000 banen te schrappen door de algemene daling van de biervraag.