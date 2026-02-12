ECONOMIE
Adyen rekent op minimaal 20 procent omzetgroei na sterk winstjaar

door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 8:12
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen verwacht dat de omzet dit jaar met minstens 20 procent stijgt, na een groei van 21 procent vorig jaar. De winst uit de gewone bedrijfsactiviteiten klom afgelopen jaar met 26 procent tot 1,3 miljard euro, maakte het in Amsterdam gevestigde bedrijf donderdag bekend.
Adyen fungeert bij betalingen online of aan de kassa als schakel tussen verkopers en banken en concurreert met onder meer PayPal. Zo verwerkt het bedrijf betalingen voor bedrijven als HelloFresh, Spotify en Groupon. Vorig jaar behaalde het concern, met bankvergunningen in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, een omzet van 2,4 miljard euro.
In de tweede helft van vorig jaar groeide de operationele winst met 23 procent tot 702,1 miljoen euro. Financieel directeur Ethan Tandowsky toont zich tevreden met de resultaten. "Wij realiseerden opnieuw een halfjaar met sterke groei, in lijn met wat we in de eerste helft van het jaar zagen."
