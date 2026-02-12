ECONOMIE
Nederlandse verkenningsdrone-missie halfjaar langer in Roemenië

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 8:05
BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse militairen die met hun Reaper-verkenningsdrones aan de NAVO-oostflank patrouilleren, blijven langer in Roemenië. De missie wordt tot eind september verlengd, zegt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans.
De Nederlanders houden het gebied rond de oostgrens van het bondgenootschap al bijna twee jaar in de gaten met de radars, camera's en sensoren van hun MQ-9 Reapers, maar de missie zou eind maart aflopen. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt en de oostelijke NAVO-landen zich nog even bedreigd voelen door Rusland.
De onbemande en onbewapende MQ-9-Reapers, zo groot als een gevechtsvliegtuig, spelen "een cruciale rol" in de verdediging van de oostflank tegen Rusland, zei Brekelmans donderdag bij aankomst voor een NAVO-vergadering in Brussel. En die is "van groot belang voor de veiligheid van Europa en dus ook van Nederland". Met de Reapers "versterken we de inlichtingenpositie van de NAVO. Dat maakt dat we beter kunnen anticiperen". De NAVO en Roemenië drongen erop aan dat Nederland de missie zou verlengen.
