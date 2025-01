ABC News: regering-Biden niet van plan TikTok-ban te handhaven

WASHINGTON (ANP) - De regering van de afzwaaiende Amerikaanse president Joe Biden is niet van plan maatregelen te nemen om TikTok direct ontoegankelijk te maken in de Verenigde Staten als de wet rond het verbod zondag ingaat. Dit meldt een regeringsfunctionaris aan ABC News.

Volgens de vorig jaar aangenomen wet moet de eigenaar van TikTok, het Chinese ByteDance, de Amerikaanse activiteiten uiterlijk op 19 januari verkopen. Anders dreigt de veelgebruikte socialemedia-app verboden te worden in de VS. Amerikanen kunnen de app dan nog wel gebruiken, maar niet meer downloaden. Ook mag de app in de VS dan geen updates meer krijgen. TikTok heeft zich verzet tegen de wet en het Hooggerechtshof moet nog een besluit nemen over de wet.

De regering van Biden geeft nu echter aan de wet niet te gaan handhaven als die een dag voor het vertrek van de president ingaat. "TikTok zou moeten blijven opereren onder Amerikaans eigenaarschap. Gezien de timing waarop het in werking treedt, tijdens een feestweekend een dag voor de inauguratie, zal het aan de volgende regering zijn om dit te implementeren", zegt de regeringsfunctionaris over de wet tegen ABC News.