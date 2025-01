OOSTBURG (ANP) - De verdachte van het steekincident aan de Commerswerveweg in Oostburg in Zeeland is aangehouden. Dat meldt de politie op X.

Een persoon kwam om het leven bij het steekincident donderdagavond rond 21.15 uur. De verdachte vluchtte en de politie deelde op X een signalement. Omstreeks 23.30 uur donderdagavond werd de verdachte aangehouden.

Over het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.