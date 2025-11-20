ABN AMRO-econoom Phlippen wordt hoofd duurzaamheid bij bank

AMSTERDAM (ANP) - De teruggetreden hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Phlippen, wordt het hoofd duurzaamheid bij dezelfde bank. Het is de bedoeling dat ze vanuit die functie duurzaamheid integreert in de kernactiviteiten van ABN AMRO, meldt het financiële concern.

Eerder zette Phlippen tijdelijk een stap terug als hoofdeconoom om aan de slag te gaan als lijstduwer voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor vergaarde ze ook bekendheid met columns en optredens in de media, zoals in het VPRO-programma Zomergasten. Daarin gaf ze haar visie op een nieuwe definitie van welvaart, met meer aandacht voor klimaat en welzijn.

Nick Kounis wordt de nieuwe hoofdeconoom bij ABN AMRO. Hij was dat al op tijdelijke basis nadat Phlippen was teruggetreden. Phlippen en Kounis bekleden de nieuwe functies vanaf 1 januari 2026.