Meta moet Spaanse mediabedrijven bijna half miljard betalen

door anp
donderdag, 20 november 2025 om 11:56
MADRID (ANP/RTR) - Facebook-eigenaar Meta Platforms moet tientallen Spaanse mediabedrijven in totaal 479 miljoen euro betalen voor vermeende overtredingen van regels rond concurrentie bij adverteren en bescherming van consumentengegevens. Dat heeft een Spaanse rechtbank donderdag bepaald.
Meta moet volgens de rechtbank in Madrid aan 87 mediapartijen schadevergoedingen betalen. Meta zou gebruik hebben gemaakt van de persoonlijke gegevens van gebruikers om advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram. Daardoor had het Amerikaanse techbedrijf volgens de rechtbank "aanzienlijke" concurrentievoordelen op de markt voor onlinereclames vergeleken met lokale mediapartijen.
Meta, ook het moederbedrijf van WhatsApp, heeft in Europa al vaker hoge boetes gekregen voor het schenden van regels rond mededinging en privacybescherming van gebruikers.
