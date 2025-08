ABN AMRO eindigt lager in AEX na cijfers, Ahold Delhaize stijgt

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is woensdag tussen de dalers in de AEX-index op het Damrak geëindigd. Uit de kwartaalresultaten van de bank kwam naar voren dat er iets minder winst is geboekt door lagere rente-inkomsten. Beleggers lijken de resultaten aan te grijpen om wat winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel dit jaar. Het aandeel sloot 4,7 procent lager.

Ook Ahold Delhaize kwam woensdag met cijfers. Het supermarktconcern achter Albert Heijn en webwinkel bol heeft het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. De onlineactiviteiten waren bovendien voor het eerst volledig winstgevend. Volgens topman Frans Muller was dat te danken aan de combinatie van onlinewinkels en fysieke vestigingen. Ahold Delhaize eindigde 0,4 procent hoger.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,4 procent lager op 883,93 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 903,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.