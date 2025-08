Minderjarige verdachten steekincident Capelle zijn weer vrij

ROTTERDAM (ANP) - De twee minderjarige verdachten van een steekincident eerder deze week in Capelle aan den IJssel mogen hun strafzaak onder strenge voorwaarden in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten, meldt een woordvoerder van de rechtbank in Rotterdam.

De steekpartij vond maandagavond plaats in de buurt van een supermarkt aan de Wingerd. Een meisje van 12 uit Rotterdam raakte gewond. De verdachten zijn een jongen en een meisje (14 en 15) uit Capelle aan den IJssel. Volgens de politie ging aan het steekincident een ruzie vooraf.