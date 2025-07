ABN AMRO grotere speler in Duitsland na afronding overname HAL

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft de overname afgerond van de Duitse bank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL). Daardoor wordt Bethmann Bank, de vermogensbeheertak van ABN AMRO in Duitsland, daar een van de grootste bankspelers voor vermogende particuliere klanten en familiebedrijven.

De nieuwe combinatie heeft 2000 medewerkers op achttien locaties in Duitsland en Luxemburg. Het gezamenlijke beheerd vermogen bedraagt meer dan 70 miljard euro.

De overname werd in mei vorig jaar al aangekondigd. Destijds maakte de bank al bekend 672 miljoen euro te betalen voor de uitbreiding in Duitsland. Maar toen moesten toezichthouders nog akkoord gaan. Nu zijn alle benodigde goedkeuringen binnen.

Hauck & Aufhäuser is in 1796 opgericht en daarmee een van de oudste banken in Duitsland. De laatste jaren was de bank in handen van het Chinese conglomeraat Fosun International. Fosun nam de bank in 2015 over en kocht in 2021 ook concurrent Bankhaus Lampe, waardoor HAL ontstond.