De Volksbank formeel verder onder nieuwe naam ASN Bank

UTRECHT (ANP) - De Volksbank gaat vanaf dinsdag formeel verder onder de nieuwe merknaam ASN Bank. De staatsbank maakte in december al bekend dat afscheid wordt genomen van de dochtermerken SNS, RegioBank en BLG Wonen en dat het bedrijf dan doorgaat met de merknaam ASN Bank.

Op het hoofdkantoor in Utrecht prijkt al de naam ASN Bank en wappert de vlag van ASN Bank in de top. Afgelopen weekend zijn alle SNS-winkels omgebouwd naar kantoren van ASN Bank. ASN Bank is nu op 116 locaties in het straatbeeld zichtbaar. Volgend jaar gaan ook de klanten en 230 Zelfstandig Adviseurs van RegioBank over naar ASN Bank en daarna volgt BLG Wonen. In totaal duurt die transformatie drie jaar. Er worden ook honderden kantoren van SNS en RegioBank gesloten.

Topman Roland Boekhout zegt verheugd te zijn over de voortgang met de transformatie. Hij noemt ASN Bank een "nieuwe toekomstgerichte en financieel sterke bank". "Een bank die logischerwijs voortbouwt op duurzaamheid, wonen en lokale aanwezigheid, het brede maatschappelijke fundament dat door onze vier merken eerder succesvol is gelegd." De bank telt ongeveer 3 miljoen klanten.

Organisatiestructuur

Volgens Boekhout is de vereenvoudigde organisatiestructuur nodig om commercieel en operationeel slagvaardiger en effectiever te opereren. De bank maakte eind december ook bekend dat er meer dan zevenhonderd arbeidsplaatsen geschrapt worden om kosten te besparen. Die reorganisatie is nu ook afgerond.

De Volksbank kwam in 2013 in staatshanden door de nationalisatie van SNS Reaal. De overheid zag zich destijds genoodzaakt in te grijpen bij het noodlijdende bank- en verzekeringsconcern.