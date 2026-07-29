ABN AMRO-klanten opgelet: deze nepmail geeft je tot 31 juli — zo herken je de phishing

Een "belangrijke update" van je bankaccount, een verplichte synchronisatie van klantgegevens en een deadline die deze week verstrijkt. Klinkt dringend, is het niet: het is phishing.

De mail begint zoals oplichters het graag zien: met een geruststellende zin over veiligheid. "ABN AMRO Bank N.V. hecht grote waarde aan de veiligheid en betrouwbaarheid van haar dienstverlening", staat er plechtig boven. Daarna volgt het echte werk. Wegens zogenaamde wettelijke kaders zou de bank een verplichte synchronisatie van alle klantgegevens uitvoeren, en daarvoor moet jij eenmalig je toestelregistratie opnieuw bevestigen. Uiterlijk 31 juli, anders kun je mogelijk niet meer internetbankieren of bepaalde functies van de mobiele app gebruiken.

Dat dreigement is het hele verdienmodel. Wie in paniek klikt, controleert niets meer.

Vier signalen dat het nep is

Het logo van de bank is netjes gejat, maar de rest verraadt de afzender:

Onpersoonlijke aanhef. Je eigen bank weet hoe je heet.

Je eigen bank weet hoe je heet. Een absurd afzenderadres : [email protected]. Echte mail van de bank eindigt op @nl.abnamro.com.

: [email protected]. Echte mail van de bank eindigt op @nl.abnamro.com. Een deadline die druk moet opbouwen. Banken sturen geen ultimatums van drie dagen.

Banken sturen geen ultimatums van drie dagen. De link achter de knop gaat niet naar de echte ABN AMRO-website. Houd je muis erboven (of druk lang op je telefoon) en lees het domein vóór de eerste schuine streep.

En de gouden regel die dit soort mails in één beweging onschadelijk maakt: ABN AMRO vraagt nooit om via een link direct in te loggen in de app of in Internet Bankieren. Niet voor een update, niet voor een controle, nooit.

Toch geklikt? Dit doe je nu

Deel niets meer en sluit de pagina. Heb je bankgegevens ingevuld of geld overgemaakt: bel direct ABN AMRO, via het nummer op je betaalpas of in de app — niet via een nummer uit de mail. Voer een virusscan uit op je apparaat. Verander ingevoerde wachtwoorden en zet tweestapsverificatie aan waar dat kan. Stuur de mail door naar [email protected] en verwijder hem daarna. Valse sms'jes gaan naar 097 008 101 095.

Dat doorsturen kan helpen: hoe eerder een phishingmail bij de bank bekend is, hoe groter de kans dat de volgende ontvanger er niet meer intuint.

Ondertussen is de ABN AMRO-naam deze zomer opvallend populair bij oplichters. In juli circuleerden ook nepmails over een verlopende app-activatie, een aflopende e.dentifier en een ontbrekend telefoonnummer bij je betaalrekening. Steeds hetzelfde recept: een technische smoes, een korte deadline, één verleidelijke knop.

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