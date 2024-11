ABN AMRO kondigt reorganisatie aan bij internationale tak

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO kondigt een reorganisatie aan bij zijn internationale tak. Het financiële concern wil bepaalde activiteiten voor financiering van bedrijven "aanzienlijk" terugbrengen. Hoeveel banen verloren gaan is nog niet bekend. Het betreffende onderdeel telt in totaal ruim 650 arbeidsplaatsen, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Lokaal heeft dit besluit volgens de bank waarschijnlijk "substantiële impact".

Het gaat om de zogeheten ABF-tak, die verschillende vormen van leasing aanbiedt voor zakelijke klanten. Een voorbeeld is een autoleaseprogramma voor bedrijven. Hiermee kunnen ondernemingen voertuigen leasen voor hun medewerkers zonder dat ze de voertuigen direct hoeven aan te schaffen. Ook doet het onderdeel aan factoring, een financiële dienst waarbij een bedrijf zijn openstaande facturen verkoopt aan een derde partij. Dit kan vooral handig zijn voor bedrijven die snel kapitaal nodig hebben.

ABN AMRO vindt veranderingen binnen dit onderdeel noodzakelijk om de eigen winstgevendheid op de langere termijn zeker te stellen. De bank wil zich in Noordwest-Europa vooral richten op financiering en advies op het gebied van onder meer nieuwe energie en mobiliteit. Dat betekent ook dat klantenportefeuilles die niet van strategisch belang worden geacht moeten worden afgebouwd. Dat laatste speelt met name in het Verenigd Koninkrijk.

De bank is nu nog in gesprek met de vakbonden in verschillende landen en heeft daarom nog geen exacte cijfers over het banenverlies als gevolg van de ingreep. De plannen zijn ook nog onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders. ABN AMRO verwacht dat de meeste veranderingen eind 2026 zijn afgerond.