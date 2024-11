Amsterdamse actie 'tegen Jodenhaat' verplaatst naar Stopera

AMSTERDAM (ANP) - De manifestatie 'Wij staan naast onze Joden' vindt donderdagavond plaats bij de Stopera in Amsterdam. Dat meldt Christenen voor Israël, een van de organisatoren. De actie zou eigenlijk worden gehouden op de Dam, maar de Amsterdamse driehoek besloot dat de demonstratie daar uit veiligheidsoverwegingen niet kan doorgaan.

Op "een van de drukste winkelavonden van het jaar, in aanloop naar pakjesavond" en "in het donker op de Dam, zijn de risico's voor de openbare orde en veiligheid te groot", zo legde burgemeester Femke Halsema uit. De bijna twintig organiserende partijen, waaronder behalve Christenen voor Israël ook de Hersteld Hervormde Kerk, het Centraal Joods Overleg en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), kregen twee andere locaties voorgelegd.

Na overleg is dus besloten om bij het Amsterdamse stadhuis samen te komen. "We vinden het enorm belangrijk om de manifestatie wél door te laten gaan. Ook al is het dan op een andere plek", zegt directeur Frank van Oordt van Christenen voor Israël. De organisatie roept mensen op om "massaal aanwezig" te zijn bij de Stopera om zo "een krachtig signaal af te geven naar de samenleving dat wij als Nederlanders naast ónze Joden staan".