ABN AMRO mag NIBC overnemen, zegt toezichthouder ACM

DEN HAAG (ANP) - ABN AMRO mag zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank overnemen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Volgens de mededingingswaakhond zijn er geen aanwijzingen dat deze deal de concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap beperkt.

Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. De geschatte overnameprijs bedraagt zo'n 960 miljoen euro.

De ACM kwam nog geen twee jaar geleden met een rapport dat er te weinig concurrentie zou zijn tussen banken in Nederland. Volgens de ACM was dat een belangrijke oorzaak van de lage spaarrente voor consumenten. De grootbanken zouden onvoldoende concurrentiedruk voelen om hun spaarrente te verhogen.

Nu slokt zo'n grootbank een andere bank op. De ACM stelt echter dat NIBC maar een relatief kleine speler is, die bedrijfsfinancieringen verstrekt en hypotheek- en spaarproducten aanbiedt aan consumenten. Dat betekent dat het marktaandeel van grootbank ABN AMRO na de overname op al deze markten maar beperkt toeneemt, aldus de toezichthouder.