Advocaten mogen weer met laptop en telefoon gevangenis bezoeken

DEN HAAG (ANP) - Advocaten mogen weer een laptop en een mobiele telefoon meenemen als ze cliënten in de gevangenis opzoeken. Dat meldt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) na overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het nieuwe toegangsbeleid treedt naar verwachting na de zomer in werking.

Vorig jaar zomer kondigde DJI aan het toegangsbeleid in gevangenissen aan te scherpen. Het verbieden van laptops en telefoons zou volgens DJI voortgezet crimineel handelen en smokkelwaar in gevangenissen moeten tegengaan. De advocatenorde noemde dit onwerkbaar.

Advocaten hebben een laptop of tablet nodig om het digitale dossier met hun cliënten te kunnen bespreken. Hun mobiele telefoon gebruiken ze om in te kunnen loggen op de systemen.

Het toegangsbeleid in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught blijft onveranderd. Daar mogen advocaten alleen gebruikmaken van DJI-laptops in combinatie met een usb-stick. DJI ziet volgens NOvA af van het voornemen om dit strenge toegangsbeleid ook door te voeren bij de vier Afdelingen Intensief Toezicht (AIT).