Gedupeerde ouders en ondernemers doen aangifte vanwege datakluis

DEN HAAG (ANP) - Gedupeerde ouders en ondernemers hebben aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen vanwege het achterhouden of verduisteren van bewijsmateriaal. Aanleiding zijn de berichten over de 'datakluis' met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, bevestigt advocaat Merijn van Leeuwen na berichtgeving door Trouw.

Van Leeuwen meldt aan het ANP dat hij de aangifte eind augustus heeft gedaan namens de Stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. "Daaronder vallen honderden ouders en ondernemers."

Bewijsmateriaal verduisteren staat als ambtsmisdrijf in het Wetboek van Strafrecht. Wie ervoor wordt veroordeeld, kan maximaal 4,5 jaar celstraf krijgen.

Donderdag voert de Tweede Kamer een plenair debat over de datakluis. Staatssecretarissen Eelco Eerenberg (D66) en Sandra Palmen (partijloos) van Financiën schreven in een brief dat ze de Kamer er achteraf eerder over hadden willen informeren. "We betreuren dit en dit had anders gemoeten."