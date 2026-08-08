Zandvoort denkt nog jaren te profiteren van 'marketingmachine' F1

ZANDVOORT (ANP) - Zandvoort verwacht nog jaren te profiteren van de "fantastische marketingmachine" die de Formule 1 is. Dat zegt voorzitter Tom van der Veen van ondernemerskoepel Ondernemers Belangen Zandvoort in aanloop naar de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix over twee weken. "Dat gemis valt niet volledig op te vangen. Er zou heel veel geld in moeten als we de hele wereld willen blijven bereiken."

De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort. Dat leverde sindsdien steeds fraaie televisiebeelden op, van volle oranje tribunes en het circuit in de duinen en aan zee. "We horen dat mensen naar Zandvoort komen omdat ze het kennen van de Formule 1. Dat valt weg, maar het blijft voorlopig in de hoofden van mensen. Hier kunnen we nog jaren op door", zegt Van der Veen, zelf eigenaar van Hotel Keur in de Noord-Hollandse kustplaats.

Zandvoortse hotels, restaurants en strandtenten willen het wegvallen van de Formule 1 opvangen door meer in te zetten op zakelijke bezoekers. "We zien dat we door de Formule 1 ook op de kaart staan als zakelijke bestemming. Dat is een groot voordeel en hier zullen we nog meer op gaan inzetten. We zien nu al een kleine groei van de aanvragen, maar dat heeft nog tijd nodig", aldus Van der Veen.

26 miljoen euro

De gemeente Zandvoort liet na de eerste edities berekenen dat een Formule 1-weekend de badplaats een impuls geeft van zo'n 26 miljoen euro en 135 voltijdbanen. Voor de omliggende regio is die impact nog groter. Daarbij zijn dan nog niet de extra bezoekers meegerekend die Zandvoort door het jaar heen trekt.

Van der Veen verwacht niet dat die hele impuls wegvalt. "Veel mensen kennen het circuit van de Formule 1, maar dat is maar een van de vele races op het circuit. Volgend jaar komt bijvoorbeeld de elektrische raceklasse Formule E. Het circuit blijft bezoekers trekken."

"Het circuit is een attractie die toeristen van overal naar het dorp trekt", zegt ook mede-eigenaar Dino Plastiras van Grieks restaurant Martha in het centrum van Zandvoort. Hij ziet dat de Formule 1 Zandvoort populairder, maar ook duurder heeft gemaakt. "Dus we zien ook een daling van het aantal bezoekers. Het heeft voor- en nadelen, maar toeristen zullen blijven komen. Ik denk dat de Formule 1 slechts een opstapje was."