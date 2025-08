ABN AMRO onderuit op Damrak na kwartaalresultaten

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO ging woensdag ruim 6 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De bank boekte iets minder winst in het tweede kwartaal door lagere rente-inkomsten. De winst viel wel hoger uit dan analisten hadden verwacht, dankzij het vrijvallen van geld dat eerder apart was gezet voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Topvrouw Marguerite Bérard sprak van een solide kwartaal. Ook koopt de bank voor 250 miljoen euro aan aandelen in om aandeelhouders te belonen. Beleggers lijken de resultaten aan te grijpen om wat winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel dit jaar.

De algehele stemming op de beursvloeren was voorzichtig positief. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 888,46 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 905,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.