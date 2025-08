Financieel topman ABN AMRO: voorlopig weinig impact handelsoorlog

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO ziet tot nu toe weinig impact van de handelsoorlog in de cijfers van de bank. Financieel directeur Ferdinand Vaandrager vreest ook niet zozeer voor de directe impact van Amerikaanse importheffingen, maar de indirecte impact daarvan blijft volgens hem "onzeker".

Volgens Vaandrager is het goed dat er door de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie duidelijkheid is over de tarieven. Toch hebben lang niet alle bedrijven daar last van, stipt hij ook aan. De Nederlandse export naar de VS is daarbij relatief beperkt.

ABN AMRO is vooral groot in Nederlandse woninghypotheken. Daarbij heeft de bank veel klanten in de vastgoedwereld en in de agrarische sector. Voor deze drie geldt dat de Amerikaanse tarieven in directe zin weinig betekenen, aldus Vaandrager.

Indirect kunnen de heffingen de bank wel raken, bijvoorbeeld als het vertrouwen van consumenten een flinke knauw zou krijgen. Daarvan lijkt tot nu toe echter geen sprake.