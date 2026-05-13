ABN AMRO: oorlog Midden-Oosten vergroot onzekerheid, winst omhoog

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere winst behaald dan een jaar eerder, mede geholpen door kostenbesparingen. In een toelichting op de cijfers zegt de bank dat de Nederlandse economie tot dusver veerkrachtig is gebleven, maar dat de oorlog in het Midden-Oosten de economische onzekerheid wel heeft vergroot.

De nettowinst steeg op jaarbasis met 12 procent tot 693 miljoen euro. De bank kondigde in november een grote ontslagronde aan, waarbij duizenden banen verloren gaan. Volgens ABN AMRO nam het aantal voltijdsbanen in het eerste kwartaal met 528 af. ABN AMRO verwacht dat het tempo van deze afname zich in de rest van het jaar zal matigen.

Het financiële concern kampt al langer met relatief hoge kosten. De vorig jaar aangetreden Franse topvrouw Marguerite Bérard wil de bank winstgevender maken. Daarbij wordt ook meer ingezet op kunstmatige intelligentie.