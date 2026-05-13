De psychologie van de bedrukte pen

Er ligt waarschijnlijk een op je bureau. Of in je jaszak, je pennenbakje, je keukenlade. Een pen die je ooit ergens hebt gekregen, van een bedrijf waarvan je de naam niet eens meer weet, tot je ernaar kijkt. Dan weet je het weer. Dat makelaarskantoor. Die verzekeraar. Die stand op de beurs. Het is een fenomeen dat marketeers al decennialang kennen, maar door de opkomst van digital advertising op de achtergrond raakte: het promotionele product als psychologisch instrument. De wetenschap erachter is verrassend stevig.

Het mere exposure effect

In 1968 publiceerde psycholoog Robert Zajonc een baanbrekend artikel in het Journal of Personality and Social Psychology. Zijn ontdekking: mensen ontwikkelen een voorkeur voor dingen die ze vaker zien, puur door de herhaling. Het maakt niet uit of ze er bewust naar kijken. De blootstelling alleen is genoeg. Zajonc testte het met Chinese karakters, met gezichten, met vormen. Steeds hetzelfde resultaat: hoe vaker de proefpersoon iets had gezien, hoe positiever de beoordeling. Het effect trad zelfs op als de blootstelling zo kort was dat de proefpersoon het niet bewust waarnam.

Vertaal dat naar een pen op een bureau. Iemand pakt die pen twintig keer per dag op. Schrijft er notities mee, krabbelt telefoonnummers op een post-it, ondertekent documenten. Bij elk contactmoment ziet het brein het logo. Niet bewust. Maar het brein registreert het.

Het endowment effect

Een tweede mechanisme is beschreven door gedragseconoom Richard Thaler, die er in 2017 de Nobelprijs voor won. Het endowment effect houdt in dat mensen meer waarde toekennen aan objecten die ze bezitten dan aan identieke objecten die ze niet bezitten. Een mok die van jou is, is in jouw beleving meer waard dan exact dezelfde mok in de winkel.

Dat geldt ook voor een pen met bedrijfslogo . Zodra iemand het ding in zijn pennenbakje legt, is het zijn pen. Het logo wordt onderdeel van het persoonlijke bezit, en daarmee verschuift de relatie met het merk van extern naar intern. Het merk is niet langer iets wat je op een billboard ziet. Het ligt op je bureau. Het is van jou.

Wat de data zegt

Het Advertising Specialty Institute (ASI) onderzocht in 2024 het gebruik van promotionele producten onder 4.000 respondenten in Noord-Amerika. Van alle productcategorieen scoorden schrijfwaren het hoogst op penetratie: 89 procent van de respondenten had minstens een bedrukte pen in bezit. De gemiddelde bewaartijd was negen maanden.

Een eenvoudige berekening: bij een aanschafprijs van 0,30 tot 1,50 euro per pen en gemiddeld 3.000 visuele contactmomenten per levenscyclus, komt de cost-per-impression uit op 0,0001 tot 0,0005 euro. De gemiddelde CPM (kosten per duizend vertoningen) van een Google Display advertentie lag in 2024 rond 3 euro. De pen is per vertoning een factor 6 tot 30 goedkoper.

Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar ze vereisen context. Een impressie op een pen is niet hetzelfde als een getargete digitale advertentie. Er is geen klikbare call-to-action, geen retargeting, geen conversietracking. Wat de pen wel biedt is iets dat digitale kanalen steeds moeilijker kunnen leveren: ongestoorde, herhaalde merkblootstelling in een vertrouwde omgeving. Zonder adblocker. Zonder scrollgedrag. Zonder bannerblindheid.

De paradox van het digitale tijdperk

Er is een ironie in het feit dat de goedkoopste en oudste vorm van promotie in sommige opzichten effectiever is dan de nieuwste. De gemiddelde Nederlander ziet dagelijks tussen de 6.000 en 10.000 digitale reclameboodschappen, volgens schattingen van het Interactive Advertising Bureau. Het menselijk brein heeft daarop gereageerd met selectieve blindheid: we scrollen zonder te zien.

Een fysiek object doorbreekt die blindheid. Je kunt een Instagram-advertentie negeren, maar je kunt niet om de pen heen die in je hand ligt. Het is precies die onvermijdelijke nabijheid die Zajonc's mere exposure effect activeert.

Of je daar als consument blij mee moet zijn, is een andere vraag. Maar als marketinginstrument is de bedrukte pen, met zijn prijs van dertig cent en zijn levensduur van negen maanden, een fenomeen dat meer aandacht verdient dan het krijgt.