ABN AMRO profiteert van groei met hypotheken en kredieten

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is erin geslaagd om zijn rente-inkomsten verder op te voeren, ondanks de gedaalde rentes in de markt. De bank deed afgelopen kwartaal onder meer goede zaken met het aan de man brengen van hypotheken. Ook was er groei te zien in de kredietvolumes en ABN AMRO denkt dat het risicoprofiel van zijn klanten over de gehele linie is verbeterd. Daardoor heeft de bank gelden laten vrijvallen die eerder apart waren gezet voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

De rente-inkomsten stegen met 7 procent tot ruim 1,6 miljard euro. Onder de streep was sprake van 690 miljoen euro winst. Dat is meer dan een kwartaal eerder. Wel kwam het nettoresultaat 9 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft ermee te maken dat de bank toen voor honderden miljoenen euro's aan bezittingen verkocht, waaronder een kantoorgebouw.

Topman Robert Swaak spreekt van "sterke kwartaalresultaten". Hij vindt het daarbij belangrijk dat de kosten van de bank onder controle blijven. Die kosten namen zoals verwacht wel toe door de cao-loonsverhoging en het aannemen van nieuw personeel. Beleggers moeten daarnaast nog een tijdje wachten op een besluit van de bank over een nieuwe aandeleninkoop. Volgens Swaak is het verstandiger om daarmee te wachten tot er volgend jaar meer duidelijk is geworden over nieuwe kapitaaleisen voor banken.