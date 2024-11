ANWB: drukte op de weg valt mee, ondanks staking ProRail

DEN HAAG (ANP) - Het valt mee met de drukte op de weg, meldt de ANWB. Dinsdag gaf de ANWB aan woensdag in de Randstad grotere verkeersdrukte en langere files te verwachten door de staking bij spoorbeheerder ProRail, maar vooralsnog ziet de verkeersdienst slechts de dagelijkse drukte en spreekt de ANWB van een gemiddelde woensdag.

Door de staking bij ProRail ligt het treinverkeer stil in Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland. Omstreeks 07.45 uur stond er op de snelwegen en provinciale wegen volgens de ANWB zo'n 360 kilometer file. "Het ziet er nog niet heel anders uit dan anders." Volgens de zegsman lijkt het erop dat de waarschuwing om thuis te gaan werken "of andere dingen te doen" is gehoord.

De meeste files staan woensdagochtend zoals gebruikelijk in de Randstad en Noord-Brabant. Rond 08.30 uur is doorgaans het drukste moment van de ochtendspits, aldus de woordvoerder.