NS: rustig op stations, mensen goed op de hoogte van staking

AMSTERDAM (ANP) - Mensen lijken goed op de hoogte van de staking bij spoorbeheerder ProRail, waardoor het treinverkeer in heel Noord-Holland woensdagochtend platligt. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Volgens hem is het heel rustig op de getroffen stations.

Behalve in heel Noord-Holland rijden ook in delen van Flevoland en Utrecht geen treinen. De staking duurt tot 09.00 uur, maar de NS verwacht dat de gevolgen nog tot 12.00 uur merkbaar zullen zijn voor reizigers in en om het stakingsgebied heen.