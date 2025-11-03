ABN AMRO schrapt tientallen banen in duurzaamheidsteam

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO schrapt tientallen banen in zijn duurzaamheidsteam. Bijna zeventig van de vierhonderd duurzaamheidsexperts moeten vertrekken, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Volgens de zegsman wil de bank efficiënter te werk gaan.

Duurzaamheidsexperts werken nu op verschillende plekken in de organisatie en houden zich soms met dezelfde taken bezig. De bank kiest ervoor om die "brede waaier van duurzaamheidsactiviteiten" te vereenvoudigen. 58 vaste medewerkers en negen tijdelijke krachten worden boventallig.

Duurzaamheid blijft "zeer belangrijk" bij de bank, benadrukt de zegsman. De bank denkt door zaken anders in te richten juist effectiever te worden in het helpen van klanten, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van hun huis.

ABN AMRO werkt in bredere zin aan het versimpelen van de organisatie. Zo kondigde de bank eerder al een vacaturestop aan. Begin volgend jaar volgen waarschijnlijk "verdere optimalisaties" binnen andere afdelingen.