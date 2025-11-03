ECONOMIE
GGD wil in pilot wurgletsel bij vrouwen herkennen en aanpakken

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 13:53
AMSTERDAM (ANP) - In grote delen van Noord-Holland en in Rotterdam begint deze maand een proef om wurgletsel bij vrouwen eerder te herkennen en aan te pakken. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld huisartsen en agenten de signalen van wurgpogingen in een vroeger stadium herkennen en slachtoffers doorverwijzen naar gespecialiseerde artsen. Die kunnen letsel uitgebreider en gerichter onderzoeken en vastleggen dan voorheen.
Verwondingen door een wurgpoging zijn niet altijd goed te zien en verdwijnen bovendien snel. "Daardoor blijft geweld aan de hals vaak onopgemerkt, met grote gevolgen voor de veiligheid van vrouwen", aldus de GGD Amsterdam. Tijdens de pilotperiode krijgen gespecialiseerde artsen speciale forensische camera's waarmee ook onderhuidse verwondingen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook gaan ze MRI-onderzoek doen.
Behalve Amsterdam doen ook de meeste andere GGD'en in Noord-Holland en forensisch artsen in de regio Rotterdam mee aan de proef.
