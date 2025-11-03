ECONOMIE
Rode Kruis: situatie Soedan schrijnender dan ooit

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 8:39
anp031125049 1
EL-FASHER (ANP) - Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de "steeds verder escalerende situatie" in Soedan. Volgens Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp, is die "schrijnender dan ooit" en zijn miljoenen mensen in levensgevaar. Vorige week werd de stad el-Fasher ingenomen door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), na een belegering van anderhalf jaar. Volgens verschillende bronnen werden bij aanvallen op grote schaal mensen gedood.
Hulpverleners van het Rode Kruis zijn aanwezig in buurstad Tawila, waar veel mensen naartoe zijn gevlucht. De organisatie ziet daar duizenden mensen na een dagenlange reis te voet uitgeput aankomen. "Twee kinderen stierven meteen nadat ze een slok water hadden genomen."
"Ook in een conflict zijn er regels", stelt het Rode Kruis. "Mensen en hulpverleners moeten te allen tijde worden beschermd en mogen nooit een doelwit zijn van geweld." De organisatie roept "met klem" op tot het naleven van het humanitair oorlogsrecht.
