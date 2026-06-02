ABN AMRO stijgt in hogere AEX-index na koopadvies

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 9:20
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. De bank werd door analisten van ING op de kooplijst gezet en steeg 3 procent. De algehele stemming op de beurzen was eveneens positief, ondanks de aanhoudende onzekerheid over de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran.
Iran zei maandag niet meer met de VS te praten door de aanhoudende bombardementen van Israël in Libanon. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran echter niet laten weten dat het overleg wordt opgeschort. Hij benadrukte wel dat het hem niet uitmaakt of de vredesonderhandelingen met Iran doorgaan.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 1044,96 punten. De MidKap klom 0,8 procent, tot 1098,14 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent. De Amerikaanse beurzen scherpten maandag de recordstanden verder aan door het aanhoudende optimisme in de techsector over de opkomst van AI.
