ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jaren wachten: duizenden huishoudens kunnen fluiten naar hun stroomaansluiting

Economie
door Redactie
dinsdag, 02 juni 2026 om 9:11
ANP-555338415
Huishoudens die een warmtepomp, batterijauto of elektrische kookplaat kopen doen dat mogelijk vergeefs. Ze krijgen niet automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op hun stroomnet, schrijft De Telegraaf.
Netbeheerder Liander zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlijst. Zij zullen soms tot drie jaar moeten wachten voordat ze hun woning kunnen uitbreiden met zo'n warmtepomp of kookplaat.
"Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu ook huishoudens geraakt. Dat was onvermijdelijk", zegt Sarike van Wette, hoofd operationele zaken bij Liander. Netbeheerder Stedin kondigde vorige maand een aansluitstop voor nieuwe woningen aan. Lianders aankondiging gaat over een groter gebied: Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland. "De garantie dat daar altijd voldoende stroom is, kunnen we straks niet meer geven."
Bron: Telegraaf

Lees ook

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?
14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos
Misleiding: terugverdientijd zonnepanelen in werkelijkheid veel langer dan 7 jaarMisleiding: terugverdientijd zonnepanelen in werkelijkheid veel langer dan 7 jaar
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

259154208_m

Steeds meer Nederlanders worden alleen oud

ANP-555630262

Dit is hoe makelaars koper én verkoper bedonderen (en wat je eraan kunt doen)

Loading