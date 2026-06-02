Jaren wachten: duizenden huishoudens kunnen fluiten naar hun stroomaansluiting

Huishoudens die een warmtepomp, batterijauto of elektrische kookplaat kopen doen dat mogelijk vergeefs. Ze krijgen niet automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op hun stroomnet, schrijft De Telegraaf.
Netbeheerder Liander zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlijst. Zij zullen soms tot drie jaar moeten wachten voordat ze hun woning kunnen uitbreiden met zo'n warmtepomp of kookplaat.
"Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu ook huishoudens geraakt. Dat was onvermijdelijk", zegt Sarike van Wette, hoofd operationele zaken bij Liander. Netbeheerder Stedin kondigde vorige maand een aansluitstop voor nieuwe woningen aan. Lianders aankondiging gaat over een groter gebied: Friesland, Flevoland, Gelderland, Utrecht en delen van Zuid-Holland. "De garantie dat daar altijd voldoende stroom
is, kunnen we straks niet meer geven."