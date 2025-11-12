ECONOMIE
ABN AMRO stijgt op Damrak na resultaten en overname NIBC Bank

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 9:19
anp121125076 1
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO stond woensdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. De bank kondigde aan zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank over te nemen voor ongeveer 960 miljoen euro. Ook kwam ABN AMRO met cijfers. Beleggers zetten het aandeel in de eerste handelsminuten 2,8 procent hoger.
Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector. Volgens topvrouw Marguerite Bérard biedt de overname een "unieke kans" om de positie op de Nederlandse markt te versterken en de winstgevendheid te verbeteren.
De bank zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal daarnaast minder hard dalen dan marktkenners hadden gevreesd. ABN AMRO waarschuwde in oktober nog voor margedruk bij onder meer de hypotheekactiviteiten door de stijgende huizenprijzen in Nederland.
De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief na het stevige koersherstel in de afgelopen twee dagen. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 972,05 punten.
