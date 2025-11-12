ECONOMIE
Israël heropent grensovergang naar Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 9:17
TEL AVIV (ANP) - Israël zegt de grensovergang Zikim in het noorden van de Gazastrook te hebben heropend voor de levering van humanitaire hulpgoederen. Het is volgens de Verenigde Naties twee maanden geleden dat het laatste hulpkonvooi binnenkwam via de Zikim-overgang.
De heropening is bekendgemaakt door COGAT, de Israëlische defensieorganisatie die over de coördinatie van noodhulp gaat. In een korte verklaring laat COGAT ook weten dat de hulp wordt vervoerd door de Verenigde Naties en internationale organisaties, na "grondige veiligheidscontroles" door Israël.
Sinds de oorlog in de Gazastrook ruim twee jaar geleden uitbrak, kampt het gebied met een groot tekort aan voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen. Israël heeft de volledige controle over de grensposten met Gaza en laat sinds 10 oktober, toen het bestand met Hamas inging, meer hulpgoederen toe. Maar dat is niet genoeg voor de circa 2 miljoen inwoners, zeggen hulporganisaties.
