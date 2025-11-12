Positie Starmer bij Labour onder druk, minister ontkent coupplan

LONDEN (ANP) - Partijgenoten van de Britse premier Keir Starmer hebben mogelijk plannen om hem binnenkort af te zetten, schrijven Britse media als The Guardian, Sky News en BBC. Downing Street heeft aan die media duidelijk gemaakt dat de premier er alles aan zal doen om zijn positie te beschermen.

Starmer behaalde nog geen anderhalf jaar geleden een historische verkiezingsoverwinning met Labour, maar sindsdien is de partij ver weggezakt in de peilingen.

Bondgenoten van Starmer hebben bij de media hun angst uitgesproken dat partijgenoten hem zouden willen vervangen na de lokale verkiezingen in mei of zelfs al na de presentatie van de begroting eind deze week.

Wes Streeting, minister van Gezondheid, zou een van de drijvende krachten zijn achter het plan om Starmer af te zetten. Hij ontkende die berichten woensdagochtend in een interview bij Sky News. Hij zei de premier altijd te steunen, maar bekritiseerde zijn adviseurs die dit verhaal de wereld in zouden hebben geholpen.