Fossiele afbouw en adaptatie centraal in slotfase klimaattop

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 14:23
BELÉM (ANP) - Nu de klimaattop in Belém in de slotfase zit, spitsen de discussies tussen landen zich steeds meer toe op fossiele brandstoffen en klimaatadaptatie. Tientallen landen en de EU willen concretere afspraken maken over het verminderen van de afhankelijkheid van olie, gas en steenkool. Ontwikkelingslanden verhogen de druk om meer geld vrij te maken voor aanpassingen aan klimaatverandering. Ze wijzen erop dat vooral zuidelijke landen nu al te maken hebben met ingrijpende gevolgen.
De Braziliaanse president Lula kwam aan het begin van de top met het idee om een 'routekaart' op te stellen voor de afbouw van fossiele brandstoffen, die dan op volgende conferenties wordt besproken en geëvalueerd. De EU heeft het plan omarmd en er donderdag uitgewerkte alinea's over aangeleverd. Daarin staat duidelijk dat een routekaart gebaseerd moet zijn op wetenschap en moet aansluiten bij nationale klimaatambities van landen. Het moet "geen voorschrift" zijn, staat in het voorstel.
