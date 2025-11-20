Reuters: Unilever overweegt een aantal Britse merken te verkopen

LONDEN (ANP/RTR) - Unilever overweegt een aantal Britse voedingsmerken te verkopen, waaronder broodbeleg Marmite en mosterdmerk Colman's. Dat meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. Ook zou het Britse was- en levensmiddelenconcern overwegen Bovril van de hand te doen, een rundvleesextract waarmee je bouillon kunt maken.

Unilever heeft de afgelopen tijd meerdere merken verkocht, omdat het bedrijf zich wil richten op zijn belangrijkste merken zoals Knorr, Hellmann's en Dove. Zo werden onder meer Unox, Zwan en Conimex al verkocht. Unilever is ook bezig met een afsplitsing van zijn ijstak, waar onder meer Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's onder vallen.

Het oer-Britse Marmite is een donker, hartig smeersel. Een gangbare wijsheid over Marmite in Groot-Brittannië is: je houdt ervan of je haat het.