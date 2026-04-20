ABN AMRO: tanktoerisme naar België in grensregio groeit

AMSTERDAM (ANP) - Ook ABN AMRO ziet dat Nederlandse automobilisten die in de buurt van België wonen sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten vaker de grens overgaan om te tanken. Zoals bekend liggen de prijzen aan de Nederlandse pomp aanzienlijk hoger dan in België. Voor een gemiddelde auto scheelt het inmiddels ongeveer tussen de 25 en 30 euro per volle tank, becijferde de bank.

ABN AMRO onderzocht hoeveel benzine een huishouden in de grensregio in Nederland en België koopt. De bank ziet al sinds januari een toename van het tanktoerisme door een accijnsverhoging in Nederland. Vanaf januari gingen huishoudens ongeveer 5 procent meer benzine tanken in België. Sinds de olieprijzen door de oorlog en het sluiten van de Straat van Hormuz zijn opgelopen ziet ABN AMRO een verdere toename van zo'n 10 procentpunten.

Dat effect is voor huishoudens die verder weg wonen (30 kilometer) relatief groter dan voor huishoudens die dichtbij wonen (10 kilometer), stelt de bank. Huishoudens die minder dan 10 kilometer bij de grens wonen kochten ook voor het begin van dit jaar gemiddeld al meer dan de helft van de benzine in België. Dat is verder toegenomen. Huishoudens die iets verder van de grens wonen zijn nu ook vaker in België gaan tanken, dit percentage is verdubbeld. Voor tankstations verder van de grens betekent het dat ze meer last zullen hebben van tanktoerisme dan voorheen, stelt de bank.

Accijns

Bij het grootste deel van de huishoudens (70 procent) in de grensregio's ziet de bank dat er niet wordt gereageerd op de stijgende brandstofprijzen. Voor een deel zijn dit huishoudens die al in België tankten, maar voor een groter deel zijn dit huishoudens die verder dan 10 kilometer van de grens wonen en die in Nederland blijven tanken. Volgens ABN AMRO zijn 10 procent van de huishoudens goed voor bijna 50 procent van de verschuiving.

ABN AMRO verwacht een vergelijkbaar effect in Duitsland nu daar ruim een week geleden werd besloten om de accijns op diesel en benzine te verlagen. Tanktoerisme wordt vaak gebruikt als argument voor een verlaging van de accijnzen in Nederland, ziet de bank. Het kabinet kiest er namelijk voor om niet in te grijpen aan de pomp. Een accijnsverlaging voor benzine was niet een van de maatregelen in het maandag door het kabinet gepresenteerde steunpakket. De bank zegt dat te begrijpen, omdat steunbeleid tijdelijk en gericht dient te zijn. Een accijnsverlaging biedt ook ondersteuning aan huishoudens die het niet nodig hebben, meent de bank.