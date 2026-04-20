ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie grijpt in na vuurwerk bij azc-protest Loosdrecht

door anp
maandag, 20 april 2026 om 23:12
LOOSDRECHT (ANP) - De politie heeft maandagavond het gebied rond het gemeentehuis in het Noord-Hollandse dorp Loosdrecht ontruimd. Dat gebeurde tijdens een anti-azc-demonstratie. Dat bevestigt de gemeente, die spreekt van een grimmig einde. Eerder hadden de gemeente en politie nog aangekondigd "niet te zullen tolereren dat personen de demonstratie aangrijpen om strafbare feiten te plegen of ernstige wanordelijkheden te organiseren".
Op het hoogtepunt zouden er naar schatting zo'n vijfhonderd mensen aanwezig zijn geweest bij de demonstratie. De gemeente spreekt van een vreedzame sfeer die langzaam grimmiger werd. Demonstranten gooiden met eieren en vuurwerk.
Volgens de gemeente heeft burgemeester Mark Verheijen de demonstratie laten beëindigen nadat demonstranten "zwaar illegaal vuurwerk op agenten richtten". Daarna ontruimde de mobiele eenheid het gebied rond het gemeentehuis. Er stonden toen nog tussen de tweehonderd en driehonderd mensen.
Rond 22.00 uur was het volgens de gemeente weer rustig.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading