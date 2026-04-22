ABN AMRO werkt aan doelen voor terugdringen eigen uitstoot

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO werkt aan doelstellingen voor het terugdringen van zijn eigen uitstoot van broeikasgassen. Dat meldt de bank, die woensdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield. ABN AMRO wil zijn directe emissies verlagen "in lijn met een pad ruim onder 2 graden". De bank zegt de komende drie jaar een absolute doelstelling te gaan ontwikkelen.

De doelen gaan over de zogenoemde scope 1- en scope 2-emissies, ofwel de directe uitstoot en de indirecte uitstoot veroorzaakt door de opwekking van aangekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling. "Dit vormt een essentieel vangnet om onze langetermijnambities op het gebied van klimaat te realiseren", licht een woordvoerder van ABN AMRO toe.

Milieudefensie laat weten "ontzettend blij" te zijn, "omdat ABN AMRO daarmee erkent dat dit ook voor banken nodig is als stok achter de deur. Helaas gaat het nog jaren duren voordat de bank een percentage bekendmaakt. De klimaatcrisis kost nu al mensenlevens, dus dat kan en moet sneller."