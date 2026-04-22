Portugal wil door met Air France-KLM en Lufthansa in verkoop TAP

LISSABON (ANP/BLOOMBERG) - Portugal wil doorgaan met de verkoop van een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat zowel Air France-KLM als Lufthansa wordt gevraagd een definitief bod uit te brengen. Beide luchtvaartmaatschappijen deden begin april een eerste bod en krijgen nu allebei drie maanden de tijd om een definitief bod uit te brengen.

Luchtvaartmaatschappij TAP is nu nog volledig in handen van de Portugese staat. Portugal wil maximaal 49,9 procent van de luchtvaartmaatschappij verkopen. Het idee is dat de luchtvaartmaatschappij profiteert van schaalvoordelen wanneer het onderdeel wordt van een grotere luchtvaartgroep. TAP heeft een vloot van 103 vliegtuigen.

Topman Benjamin Smith van het Frans-Nederlandse Air France-KLM zei eerder al in Lissabon, de uitvalsbasis van TAP, een strategische hub in Zuid-Europa te zien. Vanuit daar heeft de luchtvaartmaatschappij uitgebreide verbindingen naar Noord- en Zuid-Amerika.