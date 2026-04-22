Eis: 30 jaar cel tegen Drutense Syriër voor ernstig militiegeweld

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 18:05
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag dertig jaar cel geëist tegen Rafik A. voor foltering, marteling, seksueel geweld en verkrachting in zijn vaderland Syrië in 2013 en 2014. "Het is niet te bevatten wat voor impact deze gruwelijkheden op de slachtoffers hebben", zei de officier van justitie.
De 58-jarige A. zou een hoge functie hebben bekleed binnen de National Defence Force (NDF), een militie gelieerd aan het regime van de voormalige Syrische president Bashar al-Assad. Als verhoorder zou hij slachtoffers onder meer hebben geslagen met een kabel, opgehangen of onder stroom gezet. "Binnen de verhoorkamer was hij heer en meester", zei de officier.
Ook zou hij bij de verhoren seksueel geweld hebben gebruikt. De verdenkingen zijn ten laste gelegd als misdrijf tegen de menselijkheid, een internationaal misdrijf. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland hiervoor wordt vervolgd. De negen slachtoffers in deze zaak hebben verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van A., vaak uitgebreid en gedetailleerd.
A. vertrok in 2019 uit Syrië en kwam in 2021 aan in Nederland, waar hij tijdelijk asiel kreeg. Hij werd in december 2023 aangehouden in zijn woonplaats Druten in Gelderland na een tip. A. ontkent de beschuldigingen en beweert dat hij juist een tegenstander was van het Assad-regime. Bij het begin van zijn proces zei A. dat de zaak tegen hem een "samenzwering" was.
De verdachte onderbrak de officieren regelmatig tijdens het requisitoir en liet weten dat hij het er niet mee eens was. A. wilde op enig moment niet meer luisteren naar de officieren van justitie. "Het is een martelzitting voor mij", zei hij. De rechtbank verplichtte hem om te luisteren naar de strafeis.
De zaak gaat donderdag verder met pleidooien van de verdediging.
