ABN AMRO wil Marguerite Bérard benoemen tot nieuwe topbestuurder

ABN AMRO wil Marguerite Bérard voordragen als de nieuwe bestuursvoorzitter vanaf 23 april. In augustus werd bekend dat de huidige topman, Robert Swaak, in de eerste helft van dit jaar terugtreedt. Zijn opvolger lijkt nu gevonden.

De benoeming is volgens de bank nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

Bérard moet de bank volgens een vrijdagmiddag verstuurd persbericht de volgende fase ‘van groei en succes’ in leiden. Voor haar jaren bij BNP Paribas was ze lid van de raad van bestuur van BPCE Group, waaronder onder meer de Franse investeringsbank Natixis valt. Het eerste deel van haar carrière was ze werkzaam in de Franse publieke sector, onder meer als kabinetschef van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Ze studeerde in Parijs en behaalde een masterdiploma aan Princeton.

