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ABP gaat 1 miljard steken in snelgroeiende Europese bedrijven

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 8:20
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AMSTERDAM (ANP) - ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verwacht de komende drie jaar ongeveer 1 miljard euro te investeren in jonge, veelbelovende Europese bedrijven. Dat bevestigt ABP na berichtgeving van het FD en de NOS. In eerste instantie gaat het pensioenfonds 250 miljoen euro steken in het Scaleup Europe Fund, een fonds gericht op investeringen in Europese technologische bedrijven.
Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen beschikt Europa over veel talent, kennis en technologie, maar vertrekken succesvolle groeibedrijven nog "te vaak" naar andere landen om financiering te vinden. "Meer beschikbaar kapitaal kan ervoor zorgen dat innovatie, economische waarde en werkgelegenheid beter binnen Europa worden behouden."
Het recent opgerichte Europese fonds is gericht op investeringen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), quantumtechnologie en ruimtevaart. Het fonds is opgericht door de Europese Commissie en verschillende Europese investeerders.
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