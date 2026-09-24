Allianz: Europese economie loopt 113 miljard euro mis door hitte

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Europese economie loopt dit jaar naar schatting 113 miljard euro mis door de lagere productiviteit en productie in veel Europese landen door de extreme hitte afgelopen zomer. Dat meldt de Duitse verzekeraar Allianz.

Italië leed volgens Allianz het grootste geschatte verlies (28 miljard euro), gevolgd door Duitsland (25 miljard euro). Frankrijk stond op de derde plaats met een verlies van 20 miljard euro voor het bruto binnenlands product (bbp) door een lagere arbeidsproductiviteit, langere pauzes en afwezigheid tijdens de hittegolven.

Naar verwachting bedraagt de negatieve impact voor heel Europa net iets minder dan 0,5 procentpunt van de voor dit jaar voorspelde economische productie. De schattingen maken deel uit van een nieuwe 'Climate Risk Tracker' van Allianz, die weer- en schadegegevens combineert met modellen van verwachte economische effecten.