ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Allianz: Europese economie loopt 113 miljard euro mis door hitte

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 8:22
anp240926058 1
Volg ons op Google Nieuws
MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Europese economie loopt dit jaar naar schatting 113 miljard euro mis door de lagere productiviteit en productie in veel Europese landen door de extreme hitte afgelopen zomer. Dat meldt de Duitse verzekeraar Allianz.
Italië leed volgens Allianz het grootste geschatte verlies (28 miljard euro), gevolgd door Duitsland (25 miljard euro). Frankrijk stond op de derde plaats met een verlies van 20 miljard euro voor het bruto binnenlands product (bbp) door een lagere arbeidsproductiviteit, langere pauzes en afwezigheid tijdens de hittegolven.
Naar verwachting bedraagt de negatieve impact voor heel Europa net iets minder dan 0,5 procentpunt van de voor dit jaar voorspelde economische productie. De schattingen maken deel uit van een nieuwe 'Climate Risk Tracker' van Allianz, die weer- en schadegegevens combineert met modellen van verwachte economische effecten.
loading

POPULAIR NIEUWS

laatste dag belastingaangifte nog door vele nederlanders gebruikt1682961684

Trek jij zorgkosten af van de belasting? Dat kan straks niet meer, en het kost sommige huishoudens meer dan je denkt

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

Energiearmoede verwarming laag om de rekening te kunnen betalen

Wie zuinig stookt, valt juist buiten het Noodfonds Energie.

autodiefstal-header

Deze Toyota staat bovenaan de diefstallijst: zo maak je het dieven lastiger

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

Loading