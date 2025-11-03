Accountant ontdekt fouten in jaarrekening Ebusco

DEURNE (ANP) - De in moeilijkheden verkerende bussenfabrikant Ebusco heeft eindelijk een controleverklaring over de jaarrekening van 2024 binnen. De accountant heeft verschillende fouten ontdekt in de boekhouding, waaronder rekenfouten en onjuiste verwijzingen. Maar volgens Ebusco hadden deze geen invloed op eerder gemelde cijfers over het eigen vermogen van het bedrijf en het jaarresultaat.

De Brabantse onderneming kwam vorig jaar in geldnood nadat vervoerder Qbuzz een order had geannuleerd. Eerder dit jaar dreigde opnieuw een bankroet, toen een toeleverancier een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende. Tot twee keer toe lukte het om miljoenen binnen te halen en te overleven. Aan de onzekerheid over het voortbestaan lijkt echter nog geen einde gekomen.

Het lukte eerder ook niet de jaarrekening op tijd door een accountant te laten controleren. Nu dat wel is gebeurd, kunnen de aandeelhouders bijeengeroepen worden voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Deze vindt in december plaats.