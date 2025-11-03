ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Accountant ontdekt fouten in jaarrekening Ebusco

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 9:28
anp031125065 1
DEURNE (ANP) - De in moeilijkheden verkerende bussenfabrikant Ebusco heeft eindelijk een controleverklaring over de jaarrekening van 2024 binnen. De accountant heeft verschillende fouten ontdekt in de boekhouding, waaronder rekenfouten en onjuiste verwijzingen. Maar volgens Ebusco hadden deze geen invloed op eerder gemelde cijfers over het eigen vermogen van het bedrijf en het jaarresultaat.
De Brabantse onderneming kwam vorig jaar in geldnood nadat vervoerder Qbuzz een order had geannuleerd. Eerder dit jaar dreigde opnieuw een bankroet, toen een toeleverancier een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende. Tot twee keer toe lukte het om miljoenen binnen te halen en te overleven. Aan de onzekerheid over het voortbestaan lijkt echter nog geen einde gekomen.
Het lukte eerder ook niet de jaarrekening op tijd door een accountant te laten controleren. Nu dat wel is gebeurd, kunnen de aandeelhouders bijeengeroepen worden voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Deze vindt in december plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

Loading