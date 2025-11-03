ECONOMIE
PostNL bij dalers op Damrak na groter verlies

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 9:24
anp031125064 1
AMSTERDAM (ANP) - PostNL behoorde maandag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Het postbedrijf leed afgelopen kwartaal meer verlies. Ook nam de totale hoeveelheid te bezorgen brieven en andere poststukken verder af, ondanks dat de verkiezingen voor extra post zorgden. Volgens PostNL onderstrepen de cijfers "de dringende noodzaak tot wijzigingen in de postwetgeving". Het aandeel zakte ruim 3 procent.
PostNL kampt al langer met dalende aantallen brieven. Het kabinet kwam het bedrijf tegemoet met een snellere verruiming van de bezorgtijd van post van particulieren. Daardoor mag er al vanaf 2027 drie dagen overheen gaan voordat een brief of kaart bij iemand op de mat ligt. Maar volgens PostNL is dat niet voldoende en is een financiële bijdrage van de overheid nodig om de verliezen bij postbezorging op te vangen.
De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig na de koersverliezen op vrijdag. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt onveranderd op 971,55 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex 1 procent.
