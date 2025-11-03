ECONOMIE
Acteur en presentator Joost Prinsen (83) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 9:29
bijgewerkt om maandag, 03 november 2025 om 10:25
anp031125066 1
Acteur en presentator Joost Prinsen is overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd na berichtgeving van NRC. Prinsen overleed maandag in Amsterdam aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct.
Prinsen speelde in zijn lange carrière in veel toneelstukken en televisieseries. Hij was bij het grote publiek bekend van onder meer De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis en als bedenker en presentator van de tv-quiz Met het Mes op Tafel. Verder schreef hij columns voor diverse media. In 2004 werd Prinsen Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
De acteur en presentator was bijna vijftig jaar samen met zijn vrouw Emma, die in 2020 overleed. Hij vond later een nieuwe liefde in columniste en oud-nieuwslezeres Noraly Beyer.
