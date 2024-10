Achterban FNV stemt in met akkoord vroegpensioen

DEN HAAG (ANP) - Het Ledenparlement van vakbond FNV heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met het akkoord over een nieuwe vroegpensioenregeling voor zware beroepen. Dat laat FNV-bestuurder Piet Rietman weten.

Nadat de vakbonden, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken vorige week vrijdag tot een overeenkomst voor de regeling voor zware beroepen waren gekomen, werd het akkoord nog aan de achterban voorgelegd. Van het Ledenparlement, waar vertegenwoordigers uit alle sectoren in zitten, heeft 94 procent voor gestemd, zegt Rietman.

De huidige regeling loopt eind volgend jaar af, maar de nieuwe regeling is permanent geldig. In het akkoord staat dat in cao-onderhandelingen wordt afgesproken welke beroepen precies onder de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) vallen.