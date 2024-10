EU-rapport: helft Nederlandse moslims heeft discriminatie ervaren

WENEN (ANP) - De helft van de Nederlandse moslims heeft in het afgelopen jaar discriminatie ervaren, wat meer is dan gemiddeld in de Europese Unie (38 procent). Dat blijkt uit een rapport van het EU-bureau voor de Grondrechten dat donderdag is gepresenteerd.

Dit in Wenen gevestigde EU-bureau doet onderzoek naar racisme en discriminatie en brengt periodiek rapporten uit met vergelijkingen tussen EU-landen onderling en met voorgaande periodes.

Uit het rapport "Moslim zijn in de Europese Unie" blijkt ook een stijging van discriminatie van moslims in de hele Europese Unie. In het rapport zegt 47 procent van de Europese moslims de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. In 2016 in een vergelijkbaar onderzoek van dit bureau was dit nog 39 procent.

Oostenrijk

Moslims in Oostenrijk ervaren in vergelijking met andere Europese landen volgens het recente rapport de meeste discriminatie. Van hen gaf 66 procent aan het jaar tevoren te maken te hebben gehad met uitschelden of moeilijkheden bij het huren of kopen van een huis.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2021 en 2022 onder 9604 moslims uit dertien EU-lidstaten, van wie er 1192 uit Nederland kwamen. Het rapport wijst erop dat de situatie intussen veranderd kan zijn omdat de gegevens dateren van voor het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober 2023.