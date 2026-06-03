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Ackman wil belang in Universal Music verkopen na afgeketst bod

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 20:33
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NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse miljardair Bill Ackman wil zijn belang in Universal Music Group verkopen. Eerder deze week werd bekend dat het muziekconcern achter artiesten als Taylor Swift, Harry Styles en Billie Eilish het ongevraagde overnamebod van Ackmans investeringsfirma Pershing Square verwerpt.
Persbureau Bloomberg meldt op basis van een melding van Bank of America dat Pershing Square nu zo'n 80,6 miljoen aandelen van Universal Music Group te koop aanbiedt. De bank biedt ze te koop aan voor een prijs tussen de 17,66 en 18,62 euro, wat maximaal ongeveer 1,5 miljard euro oplevert.
Eerder deed Ackman een bod van 56 miljard euro. De overname zou betaald worden in 9,4 miljard euro in contanten en aandelen van een bedrijf dat moest ontstaan door een fusie van Universal Music met een investeringsvehikel van Pershing Square. Universal Music wees het voorstel af, onder andere omdat het bestuur het bod te laag vond.
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