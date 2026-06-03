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Bisschops wint 100 meter in Finland, zilver Schilder met kogel

Sport
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 20:26
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TURKU (ANP) - Atlete Minke Bisschops heeft bij de Paavo Nurmi Games in Finland de 100 meter op haar naam geschreven. De 23-jarige sprintster won op de atletiekwedstrijd in Turku in 11,25 seconden.
Jessica Schilder eindigde bij het kogelstoten als tweede. Met een afstand van 20,18 meter moest de regerend wereldkampioene de zege laten aan de Amerikaanse Chase Jackson. Die stootte de kogel naar 20,66 meter. Schilder verbeterde vorige maand bij de Diamond League in Shanghai haar Nederlands record kogelstoten naar 21,09 meter.
Taymir Burnet eindigde als derde op de 100 meter. De sprinter kwam tot 10,26 en was daarmee 0,10 seconde langzamer dan winnaar Romell Glave uit Groot-Brittannië. Landgenoot Nsikak Ekpo eindigde in 10,38 als achtste.
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